有些女性個性倔強，甚至有點愛鑽牛角尖，只要是自己認定的事情，別人都無法改變她們，就算結婚後也是如此，婆婆對她們也沒轍。《搜狐網》近日分享3個性格固執的生肖女，從不讓自己吃虧或受委屈，她們年紀越大越有福氣。

1.生肖牛

屬牛女的脾氣很固執，一旦下定決心，就算有不完美的地方，她們仍會覺得自己能做好，如果有人反對或不支持，屬牛女也不在乎，依舊會堅持自己的做法，就算沒人願意幫忙也無所謂，固執到連婆婆都沒轍，屬牛女因此越來越獨立，她們雖然倔強，但個性非常和善，平時不太會與人起衝突，越老越有福氣。

2.生肖猴

屬猴女平時給人一種個性鮮明的感覺，她們性格活潑又開朗，不過一旦遇到她們執著的事情，屬猴女就會變得很難纏，誰也無法改變她們的想法，對於屬猴女來說，做自己喜歡的事是個人自由，既不犯法也沒害人，就算結婚了，她們依舊是維持這種作風，不過她們不會胡作非為，價值觀很正確，因此婆婆基本上對她們也無話可說。

3.生肖龍

屬龍女個性很獨立，但也很倔強，她們結婚後，不會為了迎合別人或討好婆婆而付出，做事情有自己的想法，靠著努力向前進，不斷地提升自己的能力，不只在事業上發光發熱，也把家裡照顧得非常好，完美到婆婆都挑不出毛病，晚年生活過得越來越幸福。