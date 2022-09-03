今天是九三軍人節，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬憶及，823砲戰時，他父親在大金門擔任少尉；1996飛彈危機時，鄭運鵬則在金門擔任81砲排班長。他說台灣在國軍弟兄姊妹們的保護下渡過重重危機，不只軍事上的保護，平時也很仰賴國軍弟兄的救災、防疫任務。「今年軍人節適逢颱風天，國軍弟兄姊妹們辛苦了！」對於鄭運鵬貼出昔日當兵照，網友也留言大讚鄭｢年輕好帥」！

鄭運鵬稍早在臉書提及祝國軍弟兄姊妹們「九三軍人節快樂」！他在臉書貼出1996飛彈危機時，他在金門擔任81砲排班長時的照片，並提及823砲戰時，他父親在大金門擔任少尉。鄭運鵬表示，台灣在國軍弟兄姊妹們的保護下渡過重重危機，不只軍事上的保護，平時也很仰賴國軍弟兄的救災、防疫任務。「今年軍人節適逢颱風天，國軍弟兄姊妹們辛苦了！」

鄭運鵬表示，這陣子中國大陸動作不斷，多次出動軍艦、軍機、無人機，感謝駐守前線的弟兄姊妹守護台灣。「我們其他人的責任，就是把國家建設好，把國人照顧好。我們的家園，我們一起守護！」

對於鄭運鵬貼出的照片，網友紛喊「大帥哥一個」、「在金門當兵就是帥」、「鄭委員年輕好帥」。