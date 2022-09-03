股神巴菲特持續拋售大陸電動車大廠比亞迪持股，1日減持逾171萬股比亞迪股份，套現約港幣4.5億元，這是巴菲特在最近九天內，第二度拋售比亞迪股票，也引發市場關注。財信傳媒董事長謝金河表示，大陸電動汽車板塊蒸蒸日上，巴菲特卻在此時將緊抱13年的比亞迪持股反手砍掉，從投資角度來看，背後有兩種可能，一是產業景氣達到高原期，再來是對中國大陸經濟的疑慮。

謝金河在臉書發文指出，巴菲特很少買入亞洲地區的股票，2008年，他斥資18億人民幣買入2.25億股的比亞迪。這13年來一直緊抱持股不賣，市場也高度關注巴菲特何時會出手？

今年中國經濟面臨嚴峻挑戰，但電動汽車板塊蒸蒸日上，除了寧德時代，比亞迪股價表現最出色，最高在香港H股漲到333港元，A股也大漲到358.86人民幣，這13年按兵不動的巴菲特終於出手了。

巴菲特在8月24日公告減持比亞迪133.1萬股，持股比率由20.04%降到19.92%，其實在這一筆公告之前，巴菲特小額減碼已賣出630萬股，9月1日又再減持171.62萬股，看起來這個減持動作可能持續，比亞迪在市場賣壓之下已經從333港元跌到224.6港元。

比亞迪發布半年報，上半年營收1506.07億（人民幣，下同），淨利35.95億，今年淨利目標79.08億，23年可達121.24億，24年174.04億。

謝金河認為，比亞迪看起來成長態勢明顯，但股神卻選擇在這個時點出手，從投資的角度來看，這可能是產業景氣達到高原期，另一方面也可能是對中國經濟的疑慮。

他說，和比亞迪對比的是，巴菲特在2020年8月安倍辭首相不久便斥資60億美元買入日本5大商社股票，當時全球看衰日本經濟、日本股票，巴菲特進場買進5大商社股票，如今回頭一看，5大商社股票全數大漲，像丸紅從456.2大漲到1507日圓，三井商社從2094.5到4845日圓，伊藤忠商事從1740到4349日圓，今年全球股市大幅下跌，但巴菲特買入的5大商社股價都在高檔。

謝金河強調，巴菲特逢高賣出比亞迪，逢低買進日本5大商社，這是他在亞洲操作的兩個代表作，背後都有強大的意涵。這些年，巴菲特說他絕不碰科技股，後來卻大舉加碼蘋果，今年最大代表作是買進西方石油，這次賣出比亞迪，可能也是一個重要訊息。