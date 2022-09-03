馬內 一樣於聯賽已取得3顆進球（圖片來源︰達志影像）

德甲完成4輪比賽之後，榜首仍然是衛冕的拜仁慕尼黑，而第二名，正是本場的對手柏林聯，所以本場比賽是名正言順的榜首大戰。事實上這個賽季的德甲非常難以捉摸，除了拜仁維持班霸本色外，多支上季前列球隊似乎仍未尋回狀態，大家要小心留意。

【足球-德甲】[拜仁慕尼黑 @柏林聯][09/03(六) 21:30] [編號 868]

拜仁上場聯賽圍攻死敵慕森加柏，整場比賽有33次射門、20次打中目標，但是都被慕森加柏一一瓦解，最後只能以1:1跟對方打平 ，聯賽開季全勝的走勢結束。拜仁聯賽4戰3勝1平得10分，和本場的對手柏林聯積分一樣，只是拜仁球差是+14，而柏林聯球差則是+8，所以拜仁排第1，而柏林聯排第2，本場是名副其實的榜首大戰。

在前鋒萊萬多夫斯基 Robert Lewandowski 離隊後，外界曾擔心拜仁今季的進球能力。不過經過4場聯賽後，眾球員以進球來證明自己的能力。塞內加爾前鋒 馬內 Sadio Mane 迅即已取得3個聯賽進球，而年輕前鋒 穆斯亞拉 Jamal Musiala 表現也讓人驚喜，場聯賽進3球。拜仁4場聯賽進16球，平均每場進4球，上場遇上克星慕森加柏被 1:1 逼平應該是偶然，本場對柏林聯眾將又有機會進球。

柏林聯近年在德甲的表現實在令人驚喜，從2019/20賽季升上德甲後得到第11名，之後每個賽季的成績都有進步，到本賽季目前更排第2。特別要留意的是柏林聯聯賽最近6次對上拜仁，從來都沒有擊敗過對方，成績是2平4敗，本場榜首大戰遇上拜仁，恐怕難以言勝，首選不讓分拜仁勝。

推薦︰ <足球>868拜仁慕尼黑@柏林聯 不讓分 (拜仁慕尼黑)；大小[客隊] (拜仁慕尼黑 大 1.5)

德國前鋒 菲爾克魯格 於聯賽已為文達不來梅取得3顆進球（圖片來源︰達志影像）

周六德甲波鴻和文達不來梅對壘，誰勝誰負實難以預測，但文達不來梅進球能力高，而波鴻更是德甲到目前為止丟球最多的球隊，與其猜勝負，倒不如選大小[總分]大2.5，更有機會。

【足球-德甲】[文達不來梅 @ 波鴻][09/03(六)21:30] [編號 872]

文達不來梅本賽季重返德甲，聯賽4戰1勝2平1敗得5分排名第十，而球隊特色就是攻強守弱。不來梅4戰進10球，平均每場進2.5球，是德甲進球第3多的球隊。其中德國前鋒 菲爾克魯格 Niclas Füllkrug 表現亮眼，聯賽4場得了3顆進球。

只是不來梅進球多丟球也多，4戰已被攻進10顆球，是德甲前10名球隊中，丟球最多的球隊。所以與其猜勝負，倒不如挑大小[總分]大2.5更好。

波鴻本賽季表現令人失望，球隊上季13名完成球季，聯賽34戰只丟52球，是德甲12名或以後球隊中，丟球最少的一隊。但球隊本賽季成績倒退，聯賽4戰全敗0積分丟13球排名十八，德甲丟球最多的球隊。本場遇上只知攻不懂守的不來梅，正是開出大小[總分]大2.5的好時機。

推薦︰ <足球>872文達不來梅 @ 波鴻 大小[總分] (大 2.5)；大小[總分] (大 3.5)