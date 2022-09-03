南投林管處3日和瑞峰國中師生及社區居民，在學校及周邊社區展開拔除小花蔓澤蘭總動員。（南投林管處提供）

中央地方聯合競技除蔓，389公斤小花蔓澤蘭一小時拔光光。（南投林管處提供）

小花蔓澤蘭是環境生態殺手！南投林管處3日和瑞峰國中師生及社區居民，在學校及周邊社區展開拔除小花蔓澤蘭總動員，近300人一小時清除389公斤。集集特生中心博士黃士元特教民眾將小花蔓澤蘭，製成手工皂、防蚊液和植物染，讓民眾了解小花蔓澤蘭的附加價值，減少對環境的危害。

南投林管處指出，今天清除小花蔓澤蘭行動，由水利署第四河川局、台灣大學實驗林管理處、南投縣政府、鹿谷鄉公所、瑞峰國中師生及社區居民等，在鹿谷鄉瑞峰國中及周遭社區一起拔除小花蔓澤蘭；其中社區組成的隊伍，短短1小時內拔除95.1公斤勇奪第一名。

瑞峰國中教導主任張妙楓說，該校學生數少，平日校園打掃不易，林管處這次在該校舉行活動，一併除去校園累積許久的青苔，給師生更好的學習環境。鹿谷鄉秀峰社區理事長黃炩炤表示，林管處找他一起尋覓活動場地時，他和地主溝通時，大家覺得政府與社區攜手「除害」非常好。

南投林管處長李政賢說，林務局今年度補助南投、雲林、彰化縣政府等進行各項入侵植物防治工作，預計防除小花蔓澤蘭200公頃；於南投土城、埔里、水里、丹大等工作站，每週一上午9時至11時30分收購，每公斤5元；另設籍南投縣者，又可領取南投縣政府加碼每公斤2元，抑制小花蔓澤蘭生長蔓延。

林務局簡任技正李建霖強調，林務局各林區管理處，與各政府、企業及民間團體等攜手舉辦小花蔓澤蘭防治宣導活動，號召國人共同防治；國內小花蔓澤蘭分布面積由2001年5萬1852公頃減少至3392公頃，近20年來減少4萬8460公頃，蔓延面積大幅抑制，顯見政府與民間攜手防除成效良好。