蘭帕德 所帶領的艾佛頓成績低迷被受壓力（圖片來源︰達志影像）

本周六英超上演默西賽德都市郡德比戰，本賽季仍未打開勝利之門的艾佛頓在主場對死敵利物浦。艾佛頓近年低迷，而利物浦則蒸蒸日上，本場首選不讓分利物浦勝。

【足球-英超】[利物浦 @ 艾佛頓][09/03 (六)19:30] [編號 635]

英超夏季轉會窗已剛剛關閉，而近年成績低迷以及受到財務規定限制的艾佛頓，這轉會窗並沒有重大的收購來改善球隊成績。主帥 蘭帕德 Frank Lampard 備受壓力，聯賽5戰3平2敗排名第十七位，艾佛頓是目前英超3支仍未打開勝利之門的球隊。

相反利物浦聯賽2連勝，暫時升上排名榜第五位。利物浦經過聯賽首3場不勝後，以9:0大勝伯恩茅斯，並在周中的比賽以2:1險勝紐卡索聯。特別要留意埃及球星 薩拉赫 Mohamed Salah 本賽季表現一般只攻進了2球，反而一度盛傳會離隊的巴西前鋒 費爾米諾 Roberto Firmino 和哥倫比亞翼鋒 迪亞斯 Luis Díaz 表現更佳，2人各進3球。

近年默郡德比戰利物浦明顯佔優。兩隊最近10次聯賽對壘，利物浦以4勝5平1敗的成績佔優，而艾佛頓對上一次聯賽在主場擊敗利物浦，更已是2010年10月的事。本場首選是不讓分利物浦勝。如果真的很看好艾佛頓，也可選讓分艾佛頓勝。

推薦︰ <足球>635利物浦 @ 艾佛頓 不讓分 (利物浦)；大小[總分] (小 3.5)

阿斯頓維拉主帥杰拉德被主場球迷喝倒采（圖片來源︰達志影像）

曼城本賽季有進球機器 哈蘭德 Erling Haaland 加盟進球數大增。本場遇上倒數第二的阿斯頓維拉，應可順利全取3分。首選不讓分曼城勝、大小[總分]大2.5，進取一點也可選讓分曼城勝。

【足球-英超】[曼城 @ 阿斯頓維拉09/04(日)00:30] [編號 631]

哈蘭德加盟後曼城實力更上一層樓，聯賽5戰進19球，平均每場進3.8球。不過球隊進球多丟球也增加，5戰已丟5球，是聯賽前4失球最多的一隊。

另外要留意是，曼城在這5場聯賽中，有2場是半場先落後，到下半場才追和甚至反勝對手。所以如果追求高回報，也可試「半場玩法」不讓分[上半場] (和局)，甚至不讓分[上半場] (阿斯頓維拉)，又或 半/全場賽果 (和局 / 曼城)。

阿斯頓維拉聯賽5戰1勝4敗排倒數第二，球迷非常不滿，更向球員和總教練 杰拉德 Steven Gerrard 喝倒采。維拉於夏季轉會窗最重要收購就是用先借後買的形式，正式簽下巴西中場 庫蒂尼奧 Philippe Coutinho。不過對手看穿了杰拉德的戰術，就是只要凍結了這位巴西中場，維拉的進攻就會失效。加上庫蒂尼奧本身狀態也不是最高峰，本場維拉遇上進攻力強大的曼城，實難以言勝，本場首選不讓分曼城勝。

推薦︰ <足球>631曼城 @ 阿斯頓維拉 不讓分 (曼城)；大小[客隊] (曼城 大 1.5)