民進黨台北市長參選人陳時中3日端出「公廁三寶」政見，包括廣設免治馬桶、提供足量消毒酒精與坐墊紙，還合體網紅四叉貓拍攝宣傳片，不過影片中因出現偷窺如廁畫面，引發外界圍剿，陳時中競選團隊政策小組總召集人管碧玲表示，政令宣導和文學戲劇的角色不一樣，文宣部門從善如流，已在取得創作者諒解下將影片修改。

陳時中上午推出北市府轄管公廁全面升級為免治馬桶政見，卻因宣傳片中出現偷窺四叉貓如廁畫面遭到圍剿，有網友直言，從廁所上方探頭的那畫面跟韓國電影《熔爐》一樣，但《熔爐》是改編自特教學校集體性侵虐待未成年的真實案件，質疑團隊創意有待加強。

此外，國民黨台北市議員王鴻薇也批評，將性騷擾拿來當創意，噁心當有趣，對受害者來說無疑是二次傷害，同黨台北市議員徐巧芯更稱，讓陳時中飾演變態大叔已經不是創意了，看了真的有點不舒服，根本行銷災難。

但本報稍早發現該宣傳片的YouTube連結已被關閉，陳時中臉書所發布的宣傳片也已將爭議畫面刪去，總幹事吳思瑤接受電訪時證實，團隊虛心接受外界對宣傳片的善意提醒，因此即刻修正，刪除大家認為不妥的畫面。

管碧玲也發文表示，宣傳片創作者企圖塑造有趣的效果，製作陳時中爬牆和四叉貓打招呼的橋段，讓現場一片歡笑，「趣味的效果是出來了！只是傳播出去造成兩極的看法」，因此文宣部門從善如流，在取得創作者的諒解後把影片修改了，雖然改或不改也是兩種看法，但政令宣導和文學戲劇的角色不一樣，贊成修改的還是多數。