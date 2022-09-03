TVBS《食尚玩家》主持群六月、曾子余、林莎及是元介今（3日）現身桃園機場，準備出發關島，這是疫情以來首次恢復出國錄影，也是睽違兩年多第一個解封飛出台灣的美食行腳節目。大家都抱著興奮又期待的心情，儘管遇上颱風攪局，大家的熱情不減。

六月是第一次跟《食尚玩家》出國，她足足帶著2個登機箱，她說旅行時的東西會帶輕便的衣物，保養品也都是選擇旅行組或是小樣品，用完就丟，這樣回程才有空間裝血拼的東西，她笑說：「終於可以出國了，但還是會擔心小孩，所以要跟李先生（李易）喊話『好好顧家嘿』！」

久未出國4位主持人拉著數個大行李箱，內心感到無比雀躍也很欣慰，代表疫情有趨緩。是元介笑說：「2年多沒出國，大行李箱都發霉了，裡面還留著最後一次去日本街上發的衛生紙，我傻眼。」也說能買回來的東西一定不放過，要塞爆行李箱。這次到關島他最想體驗高空跳傘。

一聽到要去心中夢幻聖地「關島」的林莎，興奮到尖叫，整理行李時太多東西想帶，但又怕行李箱爆滿，她笑說：「信用卡跟美金我準備好了，看到喜歡的我就要買，我要買爆。」

對血拼毫無感覺的曾子余則說，應該會當六月的跟屁蟲，因為六月都能買到很多厲害的東西，跟著她買就沒錯。而他最期待的就是跟女神林莎一起去海邊，他笑說：「我是不會露上半身的，我看他們玩就很開心了，幫大家顧包包。」

平時當全職媽媽的六月，終於能放鬆，到達關島唯一的願望就是「躺在躺椅喝一杯曬太陽，什麼都不要想。」曾子余在一旁聽到立刻爆料，平時跟六月一起出外景時，工作結束後就會到六月的房間喝一杯，經常喝到一半，六月就會睡著，其他人講話越大聲，六月睡的越熟。