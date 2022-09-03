桃園中壢大牛欄支渠今早清淤。（許志煒提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園沿海消防分隊完成裝備整備工作。（桃消防提供／蔡明亘桃園傳真）

颱風「軒嵐諾」來襲，台灣北部與東北部降下間歇性大雨，桃園市風雨也不小，許多公開活動都取消，復興山區已預防性撤離百餘人，傍晚將決議是否有強制疏散需求，颱風也使復興許多民宿接到退訂來電，雖遊客量變少，仍有少數人不畏風雨出門遊玩，今在大溪登場的韭菜花節，就有不少賞花客撐著傘也要一睹韭菜花海風光。

因應颱風來襲，復興區執行保全戶預防性撤離，目前以電話通知保全戶依親，已撤離103人，預計下午再次開會決定是否強制性疏散，屆時山區消防分隊將配合執行疏散行動。

颱風不僅帶來風雨，也降低民眾出遊意願。桃園市民宿發展協會理事長陳秉弘指出，不少遊客看見颱風雨勢，相關氣象報導也呼籲盡量別往山區走，復興許多民宿都接到退訂來電，但近2日雨勢皆為間歇性降雨，也未發布陸警，大部分商家都有開門營業，雖遊客車流明顯變少，仍有少量遊客到復興遊玩。

2022桃園韭菜花節今在大溪登場，因颱風雨勢取消開幕活動，不過現場仍有民眾打著傘，走在花田中間賞花拍美照。市議員李柏坊說，過往韭菜花節開幕都迎來大量人潮車潮，可惜颱風攪局，活動現場風雨大，今日未見這一幕。

防災整備方面，在桃園沿海地區，桃市消防各分隊為能及時因應突發災況，也已完成船艇與各裝備、器材的整備工作。另榮獲經濟部水利署水患自主防災社區種子社區的桃園市中壢區普忠里，因應軒嵐諾來襲，中壢降下陣陣大雨，也啟動災前準備。

普忠里長許志煒表示，目前轄內未有災情，埔頂支渠3處閘門均已啟動，大牛欄分渠經歷2次清淤已完成，中原生態埤塘公園滯洪池因應颱風將其排空，同時出動志工巡視轄內溪流狀況，另也隨時監測地下道監控系統，做好防災準備。

外界關注軒嵐諾颱風為水庫帶來豐沛雨量，截至下午2時，石門水庫水位已達241.8公尺，接近滿水位的245公尺，蓄水百分比達86.93％。北區水資源局說明，目前仍以蓄水為主，預估今日未達洩洪標準，若明達標則會進行阿姆坪防淤隧道首次測試防淤情況。