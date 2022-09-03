Umpire Angel Hernandez was the lowest rated umpire on the day, missing 19 calls for a correct percentage of 85.3%.



He rang up 6 batters on pitches that were outside the zone and called a strike to Jean Segura that missed inside by a season high 6.47 inches.#Brewers #Phillies pic.twitter.com/pmmt1ELJJ6 — Umpire Auditor (@UmpireAuditor) April 25, 2022

「最糟裁判」安吉赫南德茲（Angel Hernandez）多年前控告大聯盟，指控聯盟因為「種族歧視」而不讓在他世界大賽執法。外表看起來像白人，赫南德茲其實出身古巴。美國地方法官去年5月判決大聯盟勝訴，但是赫南德茲執意上訴，大聯盟決定發出長達58頁的正式回應來駁斥赫南德茲。

大聯盟指出赫南德茲過去幾次的重大執法失誤，包括2018年美聯分區系列賽的洋基、紅襪大戰，赫南德茲有3個錯誤判決後來都被改判，當時的聯盟棒球主管托瑞（Joe Torre）本來是要給赫南德茲一次機會好好表現，結果他和往常一樣糟，最後決定他不適任世界大賽的裁判。「這是大聯盟2014年擴大使用即時重播系統以來，首位有裁判在一場季後賽的判決被3次改判。」

Angel Hernandez is the worst umpire in baseball. https://t.co/fTOgt6YMwi — Tony Fremarek (@tfremarek) July 25, 2022

Angel Hernandez should not be a major league umpire pic.twitter.com/ayOEnAjdwD — Gomer (@GomesDaLegend) July 9, 2022

2013年的一場例行賽，運動家羅沙雷斯（Adam Rosales）的全壘打撞到欄杆彈回場中，但是赫南德茲看過重播之後仍拒絕改判為全壘打，運動家1分之差落敗，成為聯盟史上最爛的判決之一。

赫南德茲不僅是在本壘板後方亂判好壞球，他擔任一壘審和三壘審時亦是劣跡斑斑，把觸身球判成出棒過半，或是瞎判界外球。然而赫南德茲毫不反省自己的過錯，反倒責怪「重播影像的畫質太差了」，這種不負責任的態度才是讓大聯盟無法接受他的主要原因。裁判工會的勢力可能還是很強大，即使赫南德茲名聲欠佳，還跟聯盟對抗了這麼多年，大聯盟也不能真的把他怎麼樣。