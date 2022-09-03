民進黨新竹市長參選人沈慧虹。（圖／沈慧虹辦公室提供）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹在2014年被林智堅延攬為新竹市府交通處長，因此從台北市南下新竹市定居，新竹生活邁入第8個年頭，逐漸愛上這個可愛且富有人情味的城市。現在披上民進黨戰袍，爭取成為新竹市史上第一位女性市長，她說自己的想法很單純，「因為我還想替新竹市做更多。」

沈慧虹說，要真正認識一個地方、深入這塊土地，起碼要住滿一年以上，才能瞭解風土民情、四季變化，站在行政端，也才知道市民朋友真正需要、真正在乎的是什麼。她以「新竹風」為例說，新竹平時風就大，是著名「風城」，尤其農曆九月「九降風」更是不得了，也因此所有戶外設備的結構耐受力都要都比其它地方高，像是號誌桿都要特別加強，才能頂得住新竹強風，「沒有實際在當地生活過，很難瞭解」。

沈慧虹在以男性為主的公職環境、尤其交通領域服務超過30年，她說，她一向比別人更努力，而且會以她獨有的「女性視角」，為剛硬的政策添加溫度。

沈慧虹回憶，當年她在台北市規畫市場用地變更，曾有人質疑「人行道不必做這麼大」，但她解釋，人行路線要考量菜籃族或推孫子嬰兒車上市場的婆婆媽媽需求。這樣的柔軟人味，也應用在新竹市的「人本交通」推動，在任期間參與許多人行道、通學步道的整建、優化，讓每一位市民都能安全地走在人行步道上。

她有感而發地說，符合實際需求，才是對城市環境好的建設，這座城市是生活在這裡的每個人的，不分黨派、不分性別，不以選舉為目的搞鋪張的建設，是台灣進步的價值，希望新竹市民能知道，未來是誰能長遠跟你們一起走，要城市規劃師，而不是急就章的人。