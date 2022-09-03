國產雞肉價格實惠，雲林縣養雞協會推廣中秋烤雞肉正是時候。（張朝欣攝）

雲林縣養雞協會在中秋節前推廣優質國產雞肉，3日在虎尾鎮夜市廣場舉辦「安全安心美味雞肉烤肉趣」活動，現場除了自助烤肉，還準備各種雞肉美食供民眾嘗鮮，協會表示目前土雞肉產地價格每台斤約42元，相當平價，中秋烤雞肉正是時候，呼籲大家支持優質、安心的國產雞肉。

「安全安心美味雞肉烤肉趣」活動，主辦單位雲林縣養雞協會共準備80桌烤肉桌，雖然天公不作美下起雨來，但大家在遮雨棚內升起炭火，與親朋友好自己動手燒烤國產優質雞肉，現場還有剝皮辣椒雞湯、茶葉蛋等雞肉相關美食，近千人大塊朵頤，提前歡度中秋佳節。

雲林縣養雞協會理事長張振寧表示，農委會與雲林縣政府贊助舉辦此次活動，讓大家享用雲林在地優質雞肉，同時促銷國產雞肉，雲林飼養的肉雞有600多萬隻，最近因飼料等養殖成本上漲，雞農的利潤很少，但為了永續養雞產業，特別舉辦此次活動。

張振寧說，雞蛋方面，目前供應稍微不足，但預計1、2個月後便可順利供貨。肉雞的話，之前因疫情影響供貨少了2成，現在已恢復正常，供貨量沒有問題，雞農們薄利多銷，就是希望供貨鏈不要斷掉，現在雞肉價格很實惠，中秋烤雞肉正是時候。

中華民國養雞協會理事長邱時恩指出，最近土雞肉產地價格每台斤約42元，比之前便宜，只比成本多一點點，加上進口雞肉多，所以市場價格有下調，消費者可以趁機撿便宜，享用價廉物美的國產雞肉。

烤肉民眾說，雞肉是烤肉不可缺少的肉品，目前豬肉價格小漲，面對各種物價上漲，能省則省，所以今年會多買一些雞肉。