南投縣長林明溱今天特前往陪同典試委員陳錦生巡視考場，並為考生加油打氣。（南投縣政府提供）

111年公務人員特種考試原住民族考試3日起，分別在台北、南投、屏東、花蓮、台東等5個考區同時登場。中部南投考區考場設在南投縣立旭光高中舉行，共設有14試場報考人數計165人；南投縣長林明溱特前往陪同典試委員陳錦生巡視考場秩序，並為考生加油打氣。

林明溱指出，為賡續拔擢優秀原住民擔任公職，並貫徹原住民族工作權保障法足額進用原住民的規定，辦理公務人員特種考試原住民族三、四、五等考試，拔擢優秀原住民人才，這項考試中部南投考區試務工作，考選部委由南投縣政府辦理，試場設於縣立旭光高級中學。

林明溱表示，原住民族特考於9月3日、4日兩天舉行，近期新冠肺炎疫情略有升溫。為維護考生健康，讓考試順利進行，考場依據國家考試防疫標準作業程序進行人員進入試區控管，到考的考生都認真作答，應試秩序良好。

陳錦生說，今起舉辦原住民特考，雖有颱風逼近，但南投縣天氣尚佳沒有下雨，氣溫也不高非常適合應考；縣府從試場規畫布置到防疫都做得很好，也因應自主防疫應考人需要，設置4間備用考場，只啟用1間1人，試務工作進行順利；希望考生能全力以赴，順利考上期望的公職。

主辦單位強調，今天報考人數165人，到考人數100人，缺考65人，到考率達60.6％，考場秩序良好。林明溱勉勵考生全力以赴，爭取佳績，未來在工作崗位戮力推行政府政策，為民服務，成為敬業守法的好公僕。