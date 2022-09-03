藝人郁方和「斐儷珠寶」總經理陳昱羲結婚近16年，育有2子1女，時常透過社群網站分享日常，昨(2日)表示半夜醒來時，突然內心感到一陣哀傷，才驚覺擋不住歲月摧殘，更透露處於更年期階段有著許多症候，立刻引起網友討論。

郁方透露日前半夜三點躁熱到醒過來，沒想到內心莫名感到哀傷，忽然意識到前輩們所言屬實，就是「無論如何努力都擋不住歲月摧殘」，接著透露更年期出現熱潮紅、盜汗、失眠、睡眠品質不佳、頻尿等症候，讓她一度悲傷到眼眶泛淚，不過最後仍抵不住睡意，回房繼續補眠。

沒想到早上起床時發現冷氣機設定溫度是27度，讓她疑惑表示：「我明明睡覺温度定在24度，為何變成27度？是冷氣空調壞了？還是⋯⋯」，便直接當面質問老公：「冷氣溫度是否你調的」，老公解釋是看到她大字形躺在床上，推測可能怕冷，便將溫度調高一點，聽完老公回覆讓她大表無奈：「什麼鬼！請問老爺您這哪裡來的邏輯」，接著表示要快去喝補品，還不忘搞笑表示：「應該都比枕邊人可靠吧」。

對此，網友紛紛回覆：「為什麼枕邊人都會異於常人」、「妳要先跟老爺提醒，更年期的婦女，時時刻刻都想揍人」、「前面看著就要一起落淚，後面也太轉折，笑了啦！」、「接近更年期要調一下，不要落下病根」、「這調冷氣的戲碼我家每天晚上都在上演，最無辜的是冷氣機了，還好它不會抱怨」。