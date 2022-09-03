頭份市珊瑚社區舉辦客家三獻禮巡禮文化活動，請來社區媽媽表演國標舞。（謝明俊攝）

頭份珊瑚社區農民生產的橘子精油。（謝明俊攝）

珊瑚社區活動中心樂齡健身中心是全苗栗首座社區樂齡健身中心。（謝明俊攝）

苗栗縣頭份市是養蜂重要地區，包括珊瑚里、流東里都有許多蜂農，生產出品質絕佳的蜂蜜，被苗栗縣政府農業處列為養蜂重鎮，為了農村再生鼓勵社區發展個別特別農產，3日在珊瑚社區太陽宮廣場，舉辦珊珠湖梨香蜂華節及家三獻禮巡禮文化活動，苗栗縣長徐耀昌冒著颱風大雨到場致意，希望老社區新舊交融，不只傳承客家文化，也發展新時代特色農業。

頭份市珊瑚里正位處中港溪畔，早期在先民開墾年代，因為環境貧困，謀食不易，為求日子平安，先民所到之處都有廟宇奉祀，隨著時代更迭，傳統的客家三獻禮慢慢失傳，珊瑚社區為尋回過去客家文化，舉辦三獻禮巡禮文化研習活動，藉以傳承客庄文化。

苗栗縣政府農業處長陳樹義表示，珊瑚里一帶舊名珊珠湖，與緊鄰的流東里，向來是頭份市蜂蜜最重要的產區，蜂農辛勤逐花草而居的生活，有時甚至須遠至台南、高雄、南投等地，用來生產出最優質的蜂蜜，因此，在珊瑚社區舉辦多年的珊珠湖梨香蜂華節，以及客家三獻禮巡禮文化活動，縣府農業處特列為農村再生推廣重點，除了保存客庄傳統文化外，也希望透過新的產業行銷手法，讓珊瑚社區內生產的柑橘、高接梨、蜂蜜、苦茶油等農特產品，能夠增加知名度活化行銷。

珊瑚社區三獻禮巡禮活動，除了農特產品展銷外，還結合周邊小農共同推出的橘餅、橘子精油、紅豆桂圓糯米糕等DIY體驗，提供前來遊玩民眾更深入的客庄文化體驗。