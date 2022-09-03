警方每周都會公布涉詐帳號及網站，避免民眾被騙。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

台中市一名24歲吳姓女子，日前在交友軟體App認識自稱「傑克」的男網友，對方先以甜言蜜語話術博取好感及信任，雙方再互加入LINE連繫，男子聲稱要以男女朋友交往為前提，讓吳女很快陷入愛情漩渦。

傑克表示，只要在網站儲值成為會員，即可獲得「MX MX」購物平台消費劵回饋，慫恿吳女投資，吳女剛開始匯款投資5萬元，即獲利1萬元且順利提領，遂不疑有他，先後共匯款8次計130萬元投資該平台，但當她要將獲利金額領回時，平台客服人員卻表示須另外支付營利稅金及保證金共50萬元才可提領，吳女上網搜尋該網址，發現曾被爆出是詐騙網址，始驚覺受騙報警處理。

警政署統計，假交友投資詐欺案件自8月1日至8月30日止發生17件，是近年常見的詐騙手法，歹徒大多透過社群網站或交友App軟體搭訕被害人，再轉移到LINE持續交往，等獲得被害人信任後，就引誘被害人前往來路不明的境外網站投資虛擬貨幣、期貨外匯及運彩博奕等。初期營造不斷獲利假象且正常出金，等被害人放心投入大筆金錢後，再編造各種理由收費。最後直接關閉網站，讓被害人求償無門，提醒民眾網路交友務必提高警覺。

刑事局表示，歹徒往往會扮演網友、投資顧問及理財專家等多種角色，並透過不同LINE帳號與被害人聯絡，民眾可善用「165全民防騙」粉絲專頁每周公告的「詐騙LINE ID」及「假投資詐騙網站」資料，在網路投資、交友前，先過濾對方的帳號是否曾被通報，以減低被騙風險，如有任何疑問可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢。