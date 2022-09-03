民進黨基隆市長參選人蔡適應稍早在臉書發表「93軍人節、向每位捍衛過國土的勇士致敬！」一文，並分享當兵時遇到1996年台海飛彈危機的過程。蔡適應表示，感謝當年一起服役的弟兄，大家互相扶持渡過那段艱苦的歲月，「我可以光榮的說：我和捍衛國家的英雄們一起服役過！」

蔡適應在臉書表示，他當年雖然是考量到家裡經濟狀況，才報考指職軍官班、擔任砲兵軍官，不過也在因緣際會下，能為台灣多做一些事，1995年時他才剛下部隊，到八軍團的工六火箭營，沒想到隔年就遇到了1996年台海飛彈危機。

蔡適應提及，當時的情況緊張，金門馬祖的各個外島都做了戰前準備，部隊為了協防金門前線，整個連被派駐到金門，他當年是部隊的聯絡官，負責聯繫金門和台灣的武器、人員運補，往返金門和台灣間，特別可以感受那股戰爭前夕的氛圍，特別是住進金門的基地，在山洞掩體中，要克服潮濕陰暗的環境，全面管制休假、每日面對戰備任務，前線的阿兵哥都承受了無比的壓力。他也感謝當年一起服役的弟兄，大家互相扶持渡過那段艱苦的歲月，「我可以光榮的說：我和捍衛國家的英雄們一起服役過！」