導演魏德聖斥資40億元、籌備史詩級電影《臺灣三部曲》20餘年，2021年不敵疫情宣告停拍，轉型動畫形式呈現。高市文化局獨家取得該片相關美術道具、劇服及導演繪製手稿等第一手資料，15日在駁二藝術特區大勇區P2倉庫展出。（高市文化局提供／袁庭堯高雄傳真）

導演魏德聖斥資40億元、籌備史詩級電影《臺灣三部曲》20餘年，2021年不敵疫情宣告停拍，轉型動畫形式呈現。為見證籌拍的珍貴過程，高市文化局與電影公司合作推出「電影《臺灣三部曲》未盡之路」特展，獨家取得該片相關美術道具、劇服及導演繪製手稿等第一手資料，一窺魏德聖電影大夢的未盡之路。

《臺灣三部曲》講述1624年，大航海時代下的荷蘭東印度公司，為了追求東亞的商貿利益，在安平修築了熱蘭遮城，台灣從此登上了世界的舞台。世居此地的西拉雅族人、遠渡重洋拓展貿易的荷蘭人、背井離鄉求生的漢人，齊聚在這個島嶼，開始踫撞出新的火花。

該電影2018年正式對外公布，原預計以三部曲3個視角及1部動畫的形式呈現，陸續達成籌備、募資、場景搭設。期間電影團隊相中高雄市南星計畫區，2020年9月1日在高雄宣告電影正式開工，團隊搭設30多間傳統西拉雅屋舍的聚落，聚落座落在河口與海岸交會的土地上，搭配經考據後種植的多種植栽，消失400年的古麻豆社彷彿時空穿越般的重現在高雄。

無奈，2021年遇上新冠肺炎疫情，電影在同年8月宣布暫緩拍攝，2022年宣布以動畫形式繼續製作。

副市長史哲表示，魏德聖與高雄淵源甚深，從電影《賽德克．巴萊》、《KANO》等作品協拍、行銷開始，高雄巨蛋、立德棒球場萬人觀影的盛況空前絕後。為了協助《臺灣三部曲》的啟動，高雄市協調商借南星計畫區17公頃土地供電影團隊搭景，如實呈現400年前的西拉雅部落「麻豆社」場景。

文化局長王文翠表示，電影的籌拍是夢想實踐的過程，一般觀眾只在幕前看到電影拍攝後的成果，鮮少有機會了解幕後籌備的艱辛。魏德聖為《臺灣三部曲》投入20餘年的熱忱，文化局取得電影籌拍過程第一手資料，呈現電影在創作及製作過程中的不易之處。

《臺灣三部曲》未盡之路特展為2022高雄電影節系列活動，15日在駁二藝術特區大勇區P2倉庫登場。2022高雄電影節10月14日至10月30日舉辦，影展片單、售票資訊及選片指南等相關活動，陸續公布，可上高雄電影節官方網站及相關粉絲頁查詢。