台北市政府發言人陳智菡。（圖／取自陳智菡臉書）

在新竹市前市長林智堅因論文門、球場門等爭議，退選桃園市長後，新竹市選情格外受到關注。傳出民眾黨內有要角向身兼民眾黨選戰小組召集人的立委蔡壁如建議，「借將」台北市政府發言人、市長柯文哲的「美女心腹」陳智菡出任新竹市長參選人高虹安發言人。高虹安對此鄭重否認，並強調任何「高虹安向黨部提出需要發言人及智庫論述協助」之消息，均非事實。

針對外界盛傳將被「出借」給高虹安一事，陳智菡昨日（2）則對外正式說明，高的戰力與實力有目共睹，從擔任立委之初便獲得不少肯定與曝光，新竹市長選戰也漸走出自己的節奏和步調，放出相關消息的人應是想製造話題。

陳智菡也說，畢竟目前新竹市長選情相當激烈，故放消息的人才會在不明就裡的狀況下亂放話，她強調「借將」一事相關消息均非事實，並呼籲此舉並無必要。

對此，高虹安新竹市長競選辨公室昨日也正式回應，媒體報導「高虹安向黨部提出需要發言人及智庫論述協助」，並非事實，更未有所謂「陳智菡轉任競選發言人」之規劃，請媒體朋友知悉。