44歲香港男星黃竣鋒2012年參加亞洲先生選拔出道，因外型黝黑粗獷，有「翻版古天樂」稱號，上月底他到深圳吃飯，遭不明人士砍傷，連中3刀，左手和左腰受傷，他受訪承認「看到自己臉皮整片掉下來」，緊急送醫縫了100多針後，幸好目前已經沒有生命危險。

黃竣鋒從小受到偶像李小龍影響喜愛武術，曾參加「雷神」克里斯漢斯沃和湯唯、王力宏合演電影《黑帽駭客》，近年也演出過電影《北京遇上西雅圖之不二情書》、《12金鴨》、《陀地驅魔人》等，在《追龍》更以「公仔強」一角讓人印象深刻。

據《香港01》報導，上月29日黃竣鋒到《古惑仔》電影系列中演出「大佬B」吳志雄在深圳開的餐廳用餐，當晚吳志雄、艾威、朱永棠都在場，黃竣鋒從包廂走出時被不明人士襲擊，拿起菜刀就往黃竣鋒身上砍，他臉部、左手、左腰都受傷，還有大塊臉皮掉落，開刀6小時後才撿回一命，求證艾威，他表示自己現在在河北工作，「其實我完全不知道發生什麼事，是別人的事，我一切安好。」

黃竣鋒受訪則說，好險自己閃得快，否則中刀的可能是大動脈，現在已經不在人世，被砍到臉時也差點砍到他眼睛，可見歹徒刀刀致命，問他清不清楚兇手是誰？是否有得罪人？他則表示懷疑兇手砍錯人，自己一生問心無愧，不可能有仇家，目前在醫院靜養的他之後恐有毀容可能，但他不擔心自己，直言更擔心住在鄉下的媽媽和定居在香港的老婆孩子，而警方目前已經介入調查。