《文茜的世界周報》17周年，主持人錢怡君與陳文茜線上展開直播與網友互動。（TVBS提供）

陳文茜愛犬之一的博美犬「邱吉爾」，陳文茜表示已為牠的未來做好一切準備。（TVBS提供）

陳文茜回顧2007年採訪法國神廚，神廚駕車載著陳文茜漫遊隆河的故事。（TVBS提供）

TVBS《文茜的世界周報》隨著節目邁入第18年，陳文茜選擇以線上直播演講，主題「每個人都要有一個夢」，述說17年來的心路歷程，並與線上超過2000位線上觀眾互動。陳文茜也解釋近期戴上墨鏡錄影的原因，以及爆料曾被法國神廚載著「私會」隆河這段不為人知的故事。

直播中陳文茜坐在家中床上，原來是生病的關係腳沒辦法彎、必須平放著，她笑著向線上觀眾說：「躺在床上不會不禮貌，反而是蠻真實的，對不對？」陳文茜提到最近常有人跟她說還要繼續收看節目17年，她回答：「天啊，17年我就82歲了耶！你這是什麼意思啊？」觀眾表示到她82歲都還要看，陳文茜也開玩笑說若到時還活著，可以請這位觀眾接下《文茜的世界周報》，她可以幫忙做監製、協助分稿。

線上演講以「每個人都要有一個夢」為題，並且提到期間訪問過的標竿人物，包括美國MIT人工智慧中心主任Daniela Rus、2016年訪問諾貝爾生醫獎得主、美國生物科技之父Philip Sharp等。演講中陳文茜說到小時候的一個願望-改變世界；然而在政壇發光發熱，卻發現這不是她想要的「改變世界」，她說到：「政治人物就像一陣颱風，離去後留下的只有枯枝落葉。」

她這17年主持《文茜的世界周報》節目，發現自己寧可選擇當一隻「啄木鳥」，陳文茜說：「我寧可自己在一個角落、一個地方，非常專注的做一件事情。」她希望透過《文茜的世界周報》，成為台灣「國際新聞良知的燈塔」，留下刻痕、留下一個美好的種子。

陳文茜回想起2007年與《文茜的世界周報》團隊前往法國報導總統大選，以及採訪已逝的法國神廚Paul Boucouse。這位將近80歲的神廚見到陳文茜時兩眼發直的看著她，卻對其他年輕的女性工作人員不屑一顧。同時她爆料說到這位神廚背著工作人員、悄悄開著箱型車載著她漫遊隆河的故事。

途中神廚大方向陳文茜示愛：「如果你要留下來，嫁給我可以在這理開wedding party。」但她當下卻只想著回去，看到這位神廚手邊抖邊開著車，讓她很擔心掉到隆河裡。想起這段法國人浪漫直率的故事，陳文茜笑著說：「或許我是他的菜？」

近期錄影都會戴上墨鏡的陳文茜，也有觀眾好奇戴墨鏡的原因。原來這也和生病有關：「免疫系統常常攻擊我的淚腺，不要流淚、也不必流淚，現在也流不出來了，錄影時也不能見到光。」除了疾病的問題，戴上墨鏡也不用化妝，只要戴上髮箍、塗口紅、上個粉就好。

講到病情，喜愛狗的陳文茜講到了她為目前最小、3歲的博美犬「邱吉爾」未來的準備。陳文茜怕自己活不了幾年，「邱吉爾」以後沒有家、沒有了媽媽，所以幫牠打理好一切、找到未來的家。至於遺囑與財產，也都已經冷靜地處理好、做好財產捐贈的準備。她說到：「不怕生老病死，明天可以走、明年可以走，不枉此生、此生無憾。」鏡頭前侃侃而談的她，也展現對人生豁達的態度與觀點。