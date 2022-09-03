竹山樂活蔬果季今天開跑，只要打卡就送50元抵用券；鎮長陳東睦說，已打到骨折程度，把最好的推銷給大家。(竹山鎮公所提供)

南投縣竹山鎮公所為行銷鎮內的農特產品，3日上午10時30分開始，在社寮紫南宮竹藝大街集結鎮內小農，舉辦「竹山樂活蔬果季」活動；竹山鎮長陳東睦強調，為吸引客人前來，只要前往打卡就立即送50元抵用券，雖然遇到颱風攪局，但還是引來不少遊客捧場。

今天在富州社區鼓仔陣表演下，活動熱鬧開場。今年蔬果季與鎮內延正、藤湖、和興、桂林、鯉魚、竹山社區發展協會、富州休閒農業區、竹安農以及蔬果運銷合作社合作，總共有25個攤位，銷售的內容更是多元，包含新鮮的芭樂、檸檬、香菇、紅龍果、地瓜、咖啡等應有盡有。

竹山鎮公所指出，為讓農民能獲得更多業績，民眾可透過臉書打卡獲得50元抵用卷 (每天限量150張)；並利用集點卡集點活動，消費滿100元可集一點，前150名消費滿300元集滿3點就可抽獎兌換各攤位價值100元農特產品，買越多越划算。

陳東睦表示，今年的蔬果季活動，根本就是半買半相送，打到骨折程度把最好的推銷給大家。竹山鎮地理環境好，水質也甘甜，種植出來的農作物品質穩定，希望透過推廣讓更多民眾知道竹山蔬果的好，4日還有一天，有時間的民眾快來一趟紫南宮除拜拜土地公外，一定要來廣場購買最新鮮的竹山蔬果。