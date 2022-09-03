前立委鄭寶清正式登記參選桃園市長，他1日時表示，他決定秉持民進黨的良心，獨立參選這一次年底桃園市長的選舉。對此，媒體人韋安認為，鄭寶清脫黨參選，和45年前的「中壢事件」有著相似之處。他直言，鄭寶清不是代表一個個人的利益，而是一群人的聲音和理念價值，「最終火會越燒越大」。

鄭寶清日前表示，他決定秉持民進黨的良心，獨立參選這一次年底桃園市長的選舉。他提出回歸民進黨的創黨精神；回歸「清廉﹑勤政﹑愛鄉土」；回歸與青年結伴同行的傳統等「三個回歸」，呼籲再為台灣進行一次新黨外運動的光榮革命，並以創意翻轉桃園的未來。

對此，韋安在臉書發文指出，鄭寶清脫黨參選，和45年前的「中壢事件」有著相似之處。他提及，當年，1977年在桃園中壢，軍警壓制民眾對選舉做票的抗議，成為台灣近代民主運動的轉捩點。現在，綠營內部民主理念派，向現實當權派發起的「新黨外」運動，卻遭到不流血的網軍和綠媒的「二次鎮壓」。韋安直言，鄭寶清不是代表一個個人的利益，而是一群人的聲音和理念價值，「最終火會越燒越大」。