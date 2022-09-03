台中市長參選人蔡其昌3日出席台灣環境公義協會2022空汙論壇，蔡其昌提到，4年過去台中pm2.5濃度排名從林市長時代11名，到盧市長退步到12、13名，連林市長的車尾燈都看不到。台中市環保局則回應，截至今年8月底止，創下有PM2.5空品監測數值來歷年最佳紀錄。

蔡其昌說，盧市長在PM2.5改善上看不到林市長車尾燈，更不要講有進一步改善空汙的成績。除了看到政治算計、跟中央對抗，沒有讓台中的空氣更好，只讓更多人望著谷關的空氣瓶嘆氣而已。

蔡其昌指出，未來若我當市長，會跟當立委時一樣，強力監督、具體要求中火以氣換煤2035年燃煤退場，這樣才是具體的要求、可行的作法，台中也不會缺電。

蔡其昌提到，移動汙染源是台中的重中之重，當市長後要發展智慧交通，包括智慧停車，把公私立停車場整合，讓市民快速找到停車位避免排出更多廢氣。長期來看，要讓台中的大眾運輸系統建立起來，4年要讓捷運藍線動工，核定4條大眾捷運系統，讓台中大眾運輸系統完整，才是讓台中空氣越來越好的具體做法。

台中市環保局指出，台中市截至8月底止，PM2.5濃度為每立方公尺12.6微克，不僅符合台灣及日本空氣品質標準15微克以下，更優於全國平均值13.0微克，相當接近美國標準12微克，也是中南部第一個達標的縣市。

環保局表示，盧市長上任前，台中市PM2.5年均值約21.3微克，市長上任後力改善空污，推動多項空汙改善作為，根據環保署監測數據，截至今年8月底止，台中市PM2.5平均值每立方公尺12.6微克，相較107年同期19.2微克改善6.6微克，改善率34％，創下有PM2.5空品監測數值來歷年最佳紀錄。

台中PM2.5蔡其昌盧秀燕林佳龍