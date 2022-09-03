民進黨台北市長參選人陳時中3日發布公廁設免治馬桶政見，民眾黨新竹市長參選人高虹安也在臉書發文表示，「大家知道全國首座公廁裝設免治馬桶就在新竹市嗎？」，她心中有疑問，不知屬林智堅團隊的沈慧虹，有沒有喊出要延續這項政策？

高虹安表示，2019年新竹市政府在護城河旁公廁建置免治馬桶，當時是全國首創在公共開放空間裝設免治馬桶，可謂是全國創舉。

但是裝設免治馬桶後使用率偏低，市民反應普遍不佳，公共廁所不同於自己家裡面的廁所，畢竟大家對於「噴嘴」上面可能沾附其他人的穢物，還是敬謝不敏。

當時國民黨曾經針對新竹市民做民調，顯示有高達85.6％的民眾回覆不敢使用公廁的免治馬桶，不僅有衛生上的疑慮，還有疾病傳染的風險，日本也有研究指出，曾經有病菌透過免治馬桶傳播疾病的案例。

高虹安指出，2019年新竹市政府曾表示，未來將逐步建置在竹市各重要公廁裝設免治馬桶，但她不確定屬林智堅團隊的沈慧虹有沒有喊出要延續這項政策。

如果高虹安當選市長，評估後若維護成本太高，以及衛生維護不易，將不會延續公廁全面裝設免治馬桶的政策。

高虹安認為，公廁維護是市府重要的工作之一，乾淨舒適的如廁環境才是市民最重視的事情，加強管理維護才是重點，未來也會盤點新竹市公廁的無障礙設備，照顧每個新竹市民。