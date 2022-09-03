勞動部於今（3）在衛武營國家歌劇院舉辦「敬!前進的光性別工作平等法20周年音樂會」，圖為弦樂表演。（勞動部提供／林瑞益高雄傳真）

《性別工作平等法》於2001年3月8日施行，至今年已屆滿20年。勞動部於今（3）在衛武營國家歌劇院舉辦「敬!前進的光性別工作平等法20周年音樂會」，感謝過往推動修法的先進，並期許未來性別工作職場更加平權。

勞動部表示，在促進性別工作平等這條艱辛的道路上，因為前人遭受性別歧視的苦痛而有了改變的契機，當初婦女團體、跨黨派民意代表積極倡議專法保障，勞動部改制前的行政院勞工委員會回應各界呼聲，研擬《兩性工作平等法》草案。

當時共計有9個版本草案於立法院併同審議，經過與專家學者多次協商整合，終於在2000年12月21日，也就是立法院當年會期最後一天三讀通過，並且在2001年3月8日婦女節正式施行。

勞動部希望透過這場音樂會，感謝共同促成這部法案的人、曾經在就業上受到性別歧視的勞工，以及當年倡議制定專法保障的女權社運、勞工團體，並感激當年背負各界壓力，但仍然支持完成修法的立法委員，以及當年的重要推手前行政院勞工委員會主委陳菊。

勞動部說，未來也將秉持這份努力，讓勞工在工作及家庭上取得平衡，在面對變動及多元的社會型態，也會持續滾動檢視法令，打造更完美的性別工作平權環境。