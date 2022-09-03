內政部營建署「2021致敬城鄉魅力大賞」，台南市得獎數量全台第一。（市府都發局提供／洪榮志台南傳真）

內政部營建署3日在台北華山文化創意產業園區舉辦「2021致敬城鄉魅力大賞」頒獎典禮，台南市共獲得「城鄉金讚賞」特優1座、優等2座；「城鄉魅力賞」特優2座、優等1座、佳作3座；「特別貢獻賞」2座等11大獎項，得獎數量全台第一。

市府都發局長莊德樑指出，「2021致敬城鄉魅力大賞」是營建署針對全台各縣市政府，於2017至2021年辦理的「城鎮之心工程計畫」執行成效評比，經逐一檢視各項工程案及社區營造計畫的施作成果後，擇優頒發各獎項，除藉此激勵執行團隊，也提高各項計畫成果的能見度。

其中，「城鄉金讚賞」是針對評鑑年度「城鎮之心工程計畫」的執行績效、「環境景觀總顧問計畫」為輔導成效、「社區規畫師計畫」是整體營造成果，台南市在這3項指標全都獲獎。

至於「城鄉魅力賞」台南市有6件獲獎，分別為：新營鹽水雙星拱月計畫（都發局）、竹溪河岸及體育園區周邊景觀改造工程（水利局）、大隆田生態文化園區（官田區公所）、後壁長短樹的秘境花園、柳營查畝營創生藝文基地、東區後甲新境。

此次大賞還針對長期投入城鄉再造相關領域工作，具有特殊貢獻、深遠影響或卓越成就者頒發「特別貢獻賞」，台南市獲獎的2座，分別為：催生推動台南築角計畫的建築師李坤昇，以及多年執行計畫屢獲國內外獎項肯定的都發局地景規畫工程科長劉守禮。

市長黃偉哲表示，台南市每年都積極爭取內政部城鎮風貌計畫經費補助，近年打造的新營鐵道地景公園、月津港水岸公園、大隆田生態文化園區、竹溪水岸園區等指標性案件頻頻獲獎，獲各公私領域的肯定。

此外，台南築角、綠社區培力等社區營造策略，也讓小而美的社區角落在全市遍地開花。此次一舉囊括11大獎項，是中央對台南景觀改造推動成果的肯定，希望中央未來也能繼續支持台南相關計畫的推動，共同努力將台南變得更美、更好。