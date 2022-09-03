今天是九三軍人節，蔡英文總統今在臉書表示，各位守護國土的國軍兄弟姐妹，軍人節快樂。看著國軍分享執勤甘苦時的神情，堅定又充滿自信，描述與中國敵艦幾對峙時的語氣，仍有幾分激動，但也更加成熟。

總統說，上個月，中國在台海周邊進行軍演，引發區域緊張情勢。這段時間，她特地到陸海空三軍各級部隊，為第一線的國軍弟兄姊妹加油打氣，了解當時戰備狀況，也一起用餐。

她說，國軍展現堅定不退縮的勇氣，沉著應對，值得國人喝采。也相信，經過這段時間的戰備任務之後，國軍戰力更加強悍。面對中國的軍事威脅，政府明年度的國防部預算，首次突破4000億元，整體預算規模，更將達到5863億元，創下歷史新高，成長近百分之十四。

她說，國防整體預算的大幅成長，代表政府對國軍的支持，也展現國家自我防衛的決心，更是因應當前國家面臨的情勢，強化戰訓整備工作，建構堅強可恃的防衛戰力，確保國家安全和區域穩定。

總統表示，國軍的戰力，就是全體國人能安心如常生活的依靠。我要請大家，繼續給國軍大大的支持，給國軍最大的動力！