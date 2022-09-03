民進黨台北市長參選人陳時中今宣誓公廁更換免治馬桶政策，陳團隊也推出與網紅「四叉貓」共同演出的宣傳影片，不過，影片中陳時中「廁所偷窺」的畫面引發爭議。

陳時中下午臨時安排受訪強調，確實有接到一些反映，對影片的橋段有意見，團隊也立即做相關修正。

陳時中今宣示，未來入主台北市政府，會優先將市府所轄共3673座公廁中，可直接管轄的7200個坐式馬桶全面汰換成免治馬桶；搭配政見，陳團隊推出與網紅「四叉貓」共同演出的宣傳影片，片中「四叉貓」在上廁所時驚覺沒有衛生紙，於是狂敲隔壁門求救，突然一組免治馬桶蓋從天而降，下一秒陳時中竟然從廁所隔間頂端探頭過來俯瞰，甚至還對四叉貓微笑比YA。

不過陳時中爬上隔間窺探如廁的「四叉貓」畫面，引發輪戰，不少人反感；陳時中原本下午出席宗教後援會成立大會時，原本沒有規劃受訪，下午活動前，臨時增加會前受訪行程說明。

陳時中提的，確實有接到一些反映，對影片的一些橋段有一點意見，團隊也立即做相關修正。

對於政策遭批評，他說，免治馬桶不只是單一事情，免治馬桶代表是他們的細心跟關心，關心是什麼？大家使用的方便性、安全性跟清潔，這是一體的，不是說做了免治馬桶後就不顧清潔，這是一體的事情，關心公廁、關心整體方便性，跟安全性。

陳時中政策召集人管碧玲在臉書表示，影片創作者企圖塑造有趣的效果，傳播後造成兩極的看法。她說，改或不改是兩種看法，但是政令宣導和文學戲劇的角色不一樣，贊成修改的還是多數，文宣部門已經取得創作者的諒解，把影片修改。

陳時中競選團隊幹部范雲也在臉書說，剛剛得知影片內容後，已經在第一時間向競選總部表達，任何會造成性騷擾印象的文宣皆不妥，應立刻修正。而競選總部也立刻調整，改變內容，性別友善的城市，大家會繼續一起努力。