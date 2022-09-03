民進黨台北市長參選人陳時中3日端出「公廁三寶」政見，喊出北市府轄管公廁全面更新成免治馬桶，引發外界熱議，國民黨台北市議員游淑慧批評，與其在意屁股以下的東西，還不如去在意市民如何填飽肚子，提出這種華而不實的政見，實在讓人啼笑皆非，「難道我們曾經當過指揮官的陳時中，真的是像網友說的是名草包嗎？」

陳時中近期主攻年輕族群，不僅光顧同志酒吧，還參與街舞、性別及育兒等議題，稍早又祭出「公廁三寶」政見，承諾未來將廣設免治馬桶、提供足量消毒酒精與坐墊紙，強調城市是否乾淨、進步，廁所是個相當重要的指標，而台北市作為首都應該朝這方向邁進，還合體網紅四叉貓拍攝宣傳片，希望爭取外界曝光。

游淑慧直言，看來陳時中對台北真的很不了解，所以滿腦子想的都是天方夜譚，與其在意屁股以下的東西，還不如去在意市民如何填飽肚子，以及台北市如何執行都市更新，而台北市當務之急是失業、就業及年輕人住不起的問題，陳時中沒辦法解決年輕人住不起的問題，只想讓年輕人廁所上的舒服，對年輕人來說根本是本末倒置。

游淑慧批評，陳時中每天在那邊瞎逛瞎扯，逛完夜店又去逛酒吧，然後提出華而不實的政見，讓人覺得啼笑皆非，「難道我們曾經當過指揮官的陳時中，真的是像網友說的是名草包嗎？」