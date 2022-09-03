颱風軒嵐諾持續增強，氣象局已發布陸上颱風警報，預計暴風圈今晚接觸新北、基隆、宜蘭陸地，連氣象局長鄭明典也直言，「巔峰時強度為今年全球之最」，不過一名網友觀察雷達回波圖的時候意外發現，綠島周圍有數個藍色圈圈，中心看似無風無雨，仿佛被一層看不見的防護罩保護，貼文曝光引起網友熱議。

原PO在「Dcard」貼出9月1日早上10時20分的雷達回波圖，其中可見，颱風接近綠島地區時，居然神奇地自動彈開，綠島被藍色的圈圈包圍住，中心呈現真空狀態，彷彿有座無形的防護罩。這樣特殊的情景讓原PO看了大吃一驚，忍不住上網詢問，「太神奇了吧，誰可以解釋一下嗎？」

網友意外發現綠島周邊居然無風無雨，像是有一層防護罩。（圖／擷取自Dcard）

貼文曝光後引起網友熱議，猜測背後可能的原因，開玩笑說：「糟糕，國軍的新防衛裝備曝光了！」、「綠島上空有力場」、「蟲洞，上次政府說開啟在哪裡我忘了」、「綠島有陰陽師設立結界，結界可以巧妙的讓颱風繞過」。

對此，一名地理學系的內行網友解釋，雷達回波圖上有會有一圈又一圈同心圓狀的藍色圓圈，主要是因為這區太靠近雷達，導致出現雷達掃不到的視野盲區。