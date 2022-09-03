南投縣衛生局長陳南松說，因應民眾購買家用抗原快篩試劑需求，自9／1日起，已實施第五輪家用抗原快篩試劑實名制。(南投縣政府提供)

社區傳播風險上升，中央流行疫情指揮中心3日公布，南投縣確診人數459例，截至2日南投累計確診人數8萬5931例，居家隔離人數1127例，今日解除隔離人數355例，居家照護人數2701例。今日中央公布南投死亡人數新增0人，累計死亡人數計294人。

衛生局指出，昨日中央公布南投縣中症計2人、重症計1人，累計中、重度人數計859人。疫苗接種狀況：接種2劑疫苗有1人，接種1劑疫苗有1人，未接種疫苗有1人，其中3人有潛在疾病史。

南投縣衛生局長陳南松說，本土疫情持續升溫，陸續出現BA.5感染個案，近期遇開學季且中秋連假將至，民眾交流及聚會機會增加，社區傳播風險上升，為因應民眾購買家用抗原快篩試劑需求，自9／1日起，已實施第五輪家用抗原快篩試劑實名制。

陳南松強調，每個身分證至多可購買2份(共10劑)，並可分成1次或2次購買(可代購)，售價維持每份(5劑)500元，有需要的民眾可持健保卡至販售實名制家用抗原快篩試劑的特約藥局與衛生所購買。