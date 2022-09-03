嘉義市長黃敏惠為道將圳「穿城之水。藍綠環圈」工程動土。（廖素慧攝）

嘉義市民生公園與嘉大校區將興建跨橋， 模擬示意圖。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市民生公園改造水綠休閒環境示意圖。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市道將圳「穿城之水。藍綠環圈」工程3日動土，市府攜手嘉義大學打造民生公園結合道將圳成為2.3公頃的水綠休閒環境，嘉大新民校區拆除學校與公園邊界的圍牆，興建光廊跨橋，串連公園與校園，市長黃敏惠期許公園再升級，環境更水綠。

市府建設處長田長沛表示，「穿城之水。藍綠環圈─道將圳水綠廊道環境景觀改善計畫」，獲得內政部營建署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」補助5760萬元，市府配合款5940萬元，總經費1億1700萬元，分列2021年、2022年共兩年預算編列。

此計畫工程分為2標發包施工，第1標已於3月開工，施工民生公園新民路段的入口意象特色，預計今年底完工，第2標的工程面積2.3公頃，包括新民路至民生南路的綠帶1.6公頃，以及嘉大新民校區提供0.7公頃校地，預定明年底完工。

黃敏惠表示，道將圳是清代康熙年間諸羅縣知縣周鍾瑄捐俸重修「道爺圳」、「將軍圳」來灌溉農田，道將圳穿越諸羅城至今300多年，是嘉義市的母親之河，此工程將縫合民生公園與校園，有2.3公頃園區更寬敞明亮，還有約1公里長的環狀人行友善無障礙步道系統，完工後，道將圳川流其間，形成貫穿古今、有故事的水綠休閒環境。

積極促成合作案的嘉大前校長艾群說，串接連民生公園與校園的光廊跨橋，跨距14公尺、總長22公尺，為了校園安全及城市美學，完工啟用後，白天開放，夜間配合學校門禁關閉。

市府表示，此計畫將建造親水體驗水景廣場、涼亭、共融友善無障礙廁所、全齡體健遊戲空間、光廊跨橋、多元用途草坪及環境教育觀景平台，並強化防洪減災功能，鋪面更新採透水性鋪面、設置生態草溝、礫石溝，增加公園整體透水面積，提升保水力。