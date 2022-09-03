本土新冠肺炎疫情再起，主流病毒已變異到BA.5，中央流行疫情指揮中心卻仍採購「原始株＋BA.1」疫苗，而非對抗「原始株＋BA.5」疫苗。中廣董事長趙少康今質疑，為什麼台灣不直接購買能對抗BA.5變異株疫苗？

趙少康批評，中央流行疫情指揮中心稱BA.5疫苗剛出來一定很熱門，別國會搶，所以採購「原始株＋BA.1」疫苗；但別國會搶，台灣為什麼不會搶？美國政府已預購1億7千萬劑，台灣預購了嗎？

趙少康說，台灣錢也沒少花，為何老落後人家好幾拍？BA.5病毒都出來了，台灣還在等BA.1疫苗，等輪到台灣買到BA.5疫苗時，不知道病毒會不會已變異成BA.9或BA多少了？前衛福部長陳時中及指揮中心大官們，真應推出去打屁股。

趙少康質疑，防疫大員稱對抗BA.1的次世代疫苗多少也能對抗BA.5，但人民要求的不是「多少能對抗」，而是「確實能對抗」BA.5的新次世代疫苗，這個謙卑的要求會很過分？還是政府已經買了只能對抗BA.1的疫苗，只好硬逼人民打？

趙少康也揶揄，陳時中不是說不能公布疫苗採購過程及價格，否則就不能在國際上優先採購優良的疫苗及藥品？那既然政府至今都沒公布疫苗價格，且還要封存保密30年，照陳的理論，不是可以優先買到最新的抗BA.5疫苗？