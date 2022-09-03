前新竹市長蔡仁堅不滿民國103年自行登記參選新竹市長，遭民進黨中評會除名，求償一元並登報道歉。高院去年5月更一審今認為，蔡名譽權受損，判決民進黨登4大報道歉1天；經法院調解，民進黨今表示，中評會處份無效，蔡仁堅仍具有本黨黨員資格。

黨內人士表示，由於本案件所涉及的法律是《人民團體法》當中的程序問題，因此在政黨法修正之後已不存在類似狀況，若依據政黨法第17條等規定，民進黨以中評會為專責單位處理除名處分，於法有據。

民進黨今發布新聞稿表示，民進黨於103年9月27日由中央評議委員會決議，將黨員蔡仁堅予以除名處分，其決議方法違反人民團體法第14條、第27條但書第2款規定，應屬無效，蔡仁堅先生仍具有本黨之黨員資格。

新聞稿強調，本黨向蔡仁堅先生參與創黨、長期投身台灣民主運動致以敬意，並期待蔡仁堅先生繼續貢獻心力，使台灣民主更為壯大。