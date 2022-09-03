台中1名女子發現老公和小三多次前往摩鐵愛愛，109年時抓到老公和小三在高速公路下的涵洞車震，當場要小三賠償80萬元，她和老公離婚後，氣不過老公出軌得行為，要求老公賠償100萬元精神撫慰金，法官認為小三和男方共同損害女子的配偶權，具有連帶賠償責任，因小三已賠償完畢，故女子不得要求重複求償，判她敗訴。

根據判決書指出，1名女子與老公於100年9月結婚，幾年前她發現老公多次載小三前往溫泉旅館及汽車旅館後，便找徵信社跟拍，109年4月發現老公將車停在高速公路的涵洞下與小三發生性行為，她當場要求小三簽立「協議書」，要求小三賠償80萬元，她也於109年7月和老公協議離婚，但仍氣不過老公與小三多次發生性行為，要求老公賠償100萬元精神撫慰金。

老公辯稱，他和小三只是同事關係，因雙方有共同興趣，偶爾會一同採購用品，他和小三在在車內聊天時，遭徵信社人員及友人毀損車窗、強行打開車門，並威脅他脫下衣物、拍攝裸照，因警方到場才暴力未果，小三於警詢2人為男女朋友，且有親吻、擁抱等行為，是因為遭徵信社人員暴力威脅後受到驚嚇亂說的，與事實不符。

法官勘驗現場照片發現，徵信社人員抵達男方停放車輛之涵洞時，男方與小三在車內處於全裸狀態，且目擊者表示當時看見男方和小三正在車震，法官根據小三也於警詢時自白認定，男方已和小三交往3年，發生多次親吻、擁抱、性交等行為，男方所說的都是卸責之詞，不足採信。

法官判男方賠償前妻80萬元，但因男方與小三為侵害前妻配偶權共同行為人，依民法第274條規定，其所為之給付已生清償其與被告對原告所負連帶債務之效力，前妻已獲得小三賠償80萬元，再要求男方賠償80萬元並不適當，因法官駁回前妻之訴，可上訴。