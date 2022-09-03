臨時召開記者會！雙價次世代疫苗採購惹議 王必勝曝原因：請持續信賴我們

新冠肺炎疫情升溫，國內連續5日本土個案突破3萬例，今共新增3萬2529例，另境外移入個案則有283例，死亡增加42例。2020年以來，國內死亡總數正式突破1萬例。

今日本土個案較上周六增加26.96％，以新北單日新增6902例居多，其次依序為台北4104例、台中3823例、桃園3667例、高雄2485例、台南2045例等；境外移入個案則分別自越南、泰國、香港、日本、印尼、新加坡、南韓等移入。

國內今新增140例中重症個案，其中中症97例、重症43例，重症個案包含1例兒童腦炎個案，為1歲男童，無慢性病史，也未曾接種疫苗。

醫療應變組副組長羅一鈞說，男童在8月30日發燒、快篩陽，當日因持續抽搐、意識改變、嘴唇發紫送醫，至急診後恢復意識，頭部電腦斷層顯示有輕微腦腫脹，因疑似腦炎收治於加護病房。經給予抗癲癇藥、瑞德西韋等藥物治療後，9月1日轉出加護病房，目前病況改善，在一般病房治療中。截至目前，兒童共累計199例重症，死亡則維持29例。

今日國內共新增42例死亡，2020年累計至今的死亡數正式突破萬例，達1萬28例，總病例數則累計540萬8641例。今日死亡個案中，最年輕為1名40多歲女子，未接種疫苗，患有慢性神經系統疾病（外傷性腦病變）、長期臥床。

羅一鈞表示，這名女子8月14日發燒、呼吸喘，快篩陽，視訊診療確診後，開立莫納皮拉韋，8月18日呼吸困難、血壓偏低送急診，X光顯示有肺炎，住院給予瑞德西韋、類固醇、抗生素治療，不幸因病況惡化，8月29日過世，死因為新冠肺炎、外傷性腦病變。