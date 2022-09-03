苗栗縣長徐耀昌3日頒獎表揚苗栗稻米達人冠軍賽亞軍農友顏佩玲。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌與種植丹蔘農友合影。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌參觀農友生產的特色農特產品。（謝明俊攝）

苗栗縣農會為了鼓勵青農接棒，種植出最優良的好米，舉辦苗栗稻米稻人冠軍比賽，選拔出最優質的苗栗米，今年冠軍米頭銜由青農黃宏至所栽種的高雄147號米奪得，將代表苗栗縣參加全國稻米評鑑賽，苗栗縣長徐耀昌3日在最美縣農會理事長陳怡樺陪同下頒獎表揚優良稻農，期望讓苗栗米的名號能打響行銷全國。

台灣稻米達人冠軍賽可分為鄉鎮賽及全國賽，鄉鎮賽包括了田間檢查與性狀及官能品評等2個階段，田間檢查項目包括水稻生育整齊度、病蟲害管理、合理化施肥及異品種有無等項目，通過選拔的農友才能進入性狀及官能品評的階段，至於性狀方面，由評鑑人員依CNS一等米標準進行糙品規格分析，以及白米粗蛋白質含量與新鮮度測試試，再評鑑白米飽滿度等，最後對米飯外觀、口感、氣味等進行總評，經過如此繁複過程，才能選出苗栗的冠軍米。

苗栗縣農會理事長陳怡樺表示，苗栗縣的好山好水除了種植出好吃的生鮮蔬果外，更培植出Q彈口感佳且香的好米。今年苗栗縣農會為推廣苗栗縣的稻米，辦理了「苗栗縣台灣稻米達人冠軍賽活動」的評鑑。這次全縣各鄉鎮有18名農友報名參加，最後有8名農友入圍第2階段評鑑。

參賽農友須接受田間審查，待稻米收穫後進行採樣，接受完全匿名的分析評比，評比的項目包含：新鮮度、性狀、外觀規格、蛋白質含量、官能品評等項目，最後由專家學者依比賽規則評選出得獎者，第1名農友將代表苗栗縣參加全國評鑑競賽。

苗栗縣農會並於3日在縣農會前廣場舉行頒獎典禮，並邀集縣內各鄉鎮市特色農產，在廣場前設攤展售，讓更多人知道苗栗優良農特產品。