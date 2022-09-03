譚雅婷（右二）是里約奧運銅牌射手。（巨宸、民視提供）

台灣首檔運動實境秀《超級王牌棒球隊》隊員比賽出意外！里約奧運射箭銅牌譚雅婷球場上發生意外，驚傳腦震盪。事發當時，譚雅婷在外野準備要接高飛球，與同樣跑來接球的「全能男神」孟祥祖相撞，雙方沒有喊聲導致意外相撞，譚雅婷重摔落地無法起身，意外發生當下，防護員及教練團忙衝到場上，總教練「東哥」黃忠義更是大喊：「先不要動！」

在觀察二人意識清楚後，孟祥祖的人沒事，但手指錯位，防護員的判斷需要將二人緊急送醫，經檢查後醫生判定譚雅婷是輕微腦震盪，需要二週的觀察期。教練令她好好休息，不能上場的她看著隊友訓練，一心想要出賽的眼神相當懇切。

然而《超級王牌棒球隊》傷兵不只一位，「格鬥天王」張景雄保送上壘後，靠隊友推進跑回本壘，也是他首度踩回本壘板奪分，但跑壘卻造成他腳部再度拉傷，統籌教練「豹子腿」方昶詠超自責：「我一直想讓他上場，感受得到他的企圖心，但發生這樣的情況，責任應該由我來扛！」事後得知張景雄想要退賽，方昶詠也一度哽咽希望張景雄能走到最後，「球隊一個都不能少，我們大家都有革命情感。」最後選手與教練的擁抱告別，全場哭成一片淚海。

《超級王牌棒球隊》上集找來安永鮮物棒球隊指導，由漢城奧運、巴塞隆納奧運國手羅國璋擔任總教練，首席與打擊教練則是曾創下中華職棒最高單月打擊率紀錄的前職棒選手王宸浩擔任，加上曾以投手身份加入日本職棒讀賣巨人隊的「猴子」姜建銘，甲組球隊親自幫助「超級王牌棒球隊」特訓。隔天兩隊立刻變對手，「體壇周子瑜」跆拳道品勢女神姜巧文反倒不緊張，「他們像學長，我們就是來向他們學習的。」學長們也對小學妹愛護有加，對戰時，安永鮮物投手藍翊誠的地瓜球差點打到姜巧文，安永鮮物休息室立刻爆出罵聲，隊友齊聲責怪，「你幹什麼！」，最後他因為三振姜巧文成為罪人，還不好意思地鞠躬道歉。

《超級王牌棒球隊》每周六晚10點民視無線台首播、每周日晚10點LINE TV播出、巨宸製作／超級王牌棒球隊官方YouTube每周三中午12點播出。