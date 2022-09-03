數位部日前掛牌成立，但外界對於其200多億的預算與人員聘用、「多元宇宙科」的成立仍有不少質疑，數位部長唐鳳雖多次解釋多元宇宙科，但使用太多專有名詞也讓在野立委感到無法理解。國民黨立委賴士葆今在臉書批評，台灣人民與唐鳳對話有困難，竟然必須透過數位部發言人來翻譯解釋，但愈説愈玄最後大家還是一頭霧水，有聽沒有懂。

賴士葆表示，台灣人民與唐鳳對話有困難，因為他創「多元宇宙」的語言，竟然必須透過數位部發言人來翻譯解釋，但愈説愈玄最後大家還是一頭霧水，讓人有聽沒有懂！

賴士葆要向行政院長蘇貞昌請教，是否了解數位發展部的編制和任用，是否聽得懂數位發展部的多元宇宙語言？或是數位發展部可以不受監督，可以自外於法律之規範？

賴士葆說，科技始終來自於人性，不是因為數位科技就是高人一等睥睨天下。賣弄一些數位詞彙，迴避外界所關切的資通安全、預算腐爛、半數約聘和網軍打手等問題。數位發展部不要以為因為有「多元宇宙科」就以為自己可以統管宇宙，以為自己活在另一個星球，卻臉不紅氣不喘的大方使用納稅人的血汗錢。