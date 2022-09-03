財政部表示，截至111年8月30日，公股銀行辦理各部會企業紓困方案、自辦(企業戶、個人戶)之累計受理申請戶數40萬6953戶、金額為新台幣4兆6823億元，核准戶數為40萬5037戶(核准比率99.53%)，金額達4兆6269億元(核准比率98.82%)，核准戶數及金額占全體銀行比率，分別為66%及85%，公股銀行秉持與客戶共生的夥伴關係，以金融力量支援產業發展，穩定經濟動能。

財政部說明，為減輕民眾負擔，財政部所屬國營事業對所有出租房舍及土地，主動減收2成應繳租金，實施期間延長至111年12月31日。前開租金減收措施自109年1月起實施，截至111年6月，累計租金減免戶數約2010戶，減收金額約4.15億元；依各國營事業預估，111年7月至111年12月租金減收戶數約1966戶、減收金額約7381萬元，期減輕承租人財務負擔，順利度過疫情衝擊。

嚴重特殊傳染性肺炎疫情自109年初延燒迄今，對國內社會、經濟產生極大衝擊，財政部為協助受疫情影響之國人與企業，督請公股銀行辦理紓困貸款及國營事業對所有不動產承租人主動減收應繳租金，適時幫助國人共度難關。

因應國內疫情狀況，財政部賡續督請公股銀行配合政策，辦理各部會相關紓困措施，亦提供自辦紓困專案貸款(既有貸款寬緩措施及因應疫情新增貸款)及信用卡緩繳等金融協助措施，於兼顧各銀行員工防疫安全前提下，協助受疫情影響之企業或個人及時取得金融支援。