每個人身上多多少少都有長痣或斑點，一般情況下大多不以為意，但其他部位若伴隨疼痛感，小心可能是健康警訊。台灣一名12歲男童的嘴唇、手指布滿小黑斑，像是一顆顆的黑芝麻，還出現上腹痛症狀，就醫檢查才知患有「黑斑息肉症候群」，醫師表示，該症候群引起的黑斑癌變機率小，但若6部位長出雀斑狀的色斑就得小心。

資深醫藥記者洪素卿在《健康2.0》分享案例，一名12歲男童出現左上腹疼痛問題，而且連續痛了2個月，吃完東西後症狀還會加劇，再加上他的排便習慣不佳，3、4天才排便一次，不久後又發現糞便出現血絲，嚇得趕緊到醫院做檢查，驚見腸道內有腫瘤。

不僅如此，醫師注意到男童的嘴唇及手指等，都布滿密密麻麻的小黑斑，推測他應該患有「黑斑息肉症候群」（PJ症候群），趕緊安排他接受胃鏡及腸鏡檢查，果真發現許多顆息肉，從小腸鏡觀察，還看到直徑超過5公分的息肉，進行手術後，在腹膜也看到黑斑，經過治療後，狀況已有改善，但仍在醫治中。

皮膚科醫師趙昭明提到，他也曾收治過PJ症候群病患，患者起初誤以為是長雀斑，但他一看就驚覺不對勁，聯想到可能是有內在疾病，安排更詳盡檢查，照小腸鏡時，在空腸跟迴腸發現腫瘤，雖然因PJ症候群出現的斑塊，癌病機率並不高，但當手指、腳趾、鼻子、嘴唇四周及口腔內部5部位長斑，甚至會陰部黏膜有黑斑時，小心恐怕是腸胃息肉癌變。