小明（化名）開車載著未成年小女友小美與其朋友小花 、小夫 一同翹家，途中小明將另2人支開，開車載著小女友到停車場並在後座發生性關係，小明對小美說「一次把處女膜弄破才不會痛」，事後小美下體血流不止，到摩鐵沖洗還一度昏厥，緊急送醫治療，該起事件才隨之曝光。苗栗地方法院一審依對未滿十四歲之女子為性交罪，判處小明3年10月徒刑；二審台中高分院駁回上訴，維持一審判決結果。

一名未成年的少年小明，透過臉書認識了年僅12歲的女童小美，2人為男女朋友關係，小美與朋友小花於108年8月6日凌晨翹家，小明得知後開車載著小夫去接2人，中途小明支開小花及小夫說要去買飲料，便開車載著小女友到夜市停車場發生性行為，並對她說「如果是第一次發生性行為，要趁月經來的時候，把性器放到妳的性器一半才不會痛」，而且要「一次把處女膜弄破才不會痛」。

事後，小明開車載小美回來時，小花發現小美臉色很差且一直流血，小美也坦承他們剛發生性行為，小明開車前往汽車旅館讓小美沖洗血跡，過程中小美一度昏厥，一行人才緊急將其送醫，經醫師評估疑似性行為再三詢問過後小美才坦承，事件因此隨之曝光。

據判決書所指，小明矢口否認是他與小美發生性行為，意圖推卸責任給「小夫」，表示2人已認識5年，但經查後竟無法查得此人詳細資料，也無法提供任何佐證資料給地檢署。而小花說詞與小美說法一致，無誇大、捏造情節，也與摩鐵監視影像、醫院診斷等客觀事實相符。

苗栗地方法院一審依對於未滿十四歲之女子為性交罪，判處小明有期徒刑3年10月，不得易科罰金；小明不服上訴到台中高分院，駁回判決，應予維持，且不予緩刑，全案可上訴。