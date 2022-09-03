高雄市楠梓區某一棟大樓3日傳出住戶周姓男子死亡多日，藝人郭婷筠在臉書貼文透露此事，並詢問網友可不可以幫忙找搬家公司，可以代為搬家。
警方對此表示，曾經在後勁地區碰到郭婷筠，但無從證實郭確實剛好就住在那棟大樓。對於外傳在十幾天前就有聞到臭味，警方對此不評論，僅說一切還要等待司法相驗，釐清確切的死因與死亡時間。
警方在案發後已經通知死者的母親，其母親說，兒子已經跟他很久沒有聯繫，大約兩到三年沒有音訊，未料再次獲得兒子的訊息竟然已經天人永隔。
高雄市楠梓區某一棟大樓3日傳出住戶周姓男子死亡多日，藝人郭婷筠在臉書貼文透露此事，並詢問網友可不可以幫忙找搬家公司，可以代為搬家。
警方對此表示，曾經在後勁地區碰到郭婷筠，但無從證實郭確實剛好就住在那棟大樓。對於外傳在十幾天前就有聞到臭味，警方對此不評論，僅說一切還要等待司法相驗，釐清確切的死因與死亡時間。
警方在案發後已經通知死者的母親，其母親說，兒子已經跟他很久沒有聯繫，大約兩到三年沒有音訊，未料再次獲得兒子的訊息竟然已經天人永隔。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。