軒嵐諾來襲！桃園市復興區15時30分至4日停班課 16:172022/09/03 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市復興區3日15時30分至4日24時已達停止上班及上課標準。(本報資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 颱風軒嵐諾來襲，桃園市新聞處通報，依據中央氣象局最新天氣預報資料，桃園市復興區3日15時30分至4日24時已達停止上班及上課標準。其他區域則未達停止上班及上課標準。 日月潭萬人泳渡9月4日登場 逾1.8萬人參賽 日月潭萬人泳渡9／4登場 逾1.8萬人參賽 幼兒BNT疫苗27日到貨 基隆開4場次大型接種站 #桃園市復興區 #颱風 #軒嵐諾 #標準 #通報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大安、信義時雨量飆破100毫米 北市這3區發布淹水警戒 17:092022/08/25 生活 開學在即27日上午起 基隆學童疫苗大型接種站開打 15:142022/08/26 生活 召開防災會議 林右昌：新山水庫開始回補 12:102022/09/02 生活 台灣設計展在港都 「埕市鹽遊會」9月24日登場 04:102022/08/27 地方新聞 開學在即 基隆近千名兒童湧進大型接種站打疫苗 19:162022/08/27 生活 桃園新增3536 嬰幼兒接種踴躍4日加開12處接種站 15:462022/09/01 生活 日月潭萬人泳渡將登場 9月3日起交管 04:102022/08/29 地方新聞 9／3軍人節憑軍人證 免費遊宜蘭傳藝 10:422022/09/01 生活 王瞳失魂看艾成傳的最後訊息 剩3周就要辦婚禮留遺憾 09:012022/08/24 娛樂 王瞳親為艾成追思音樂會取名 「超乎想像 艾成了」蘊藏愛的真諦 14:512022/08/23 娛樂 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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