彰化市舉辦未婚聯誼活動，3日活動登場，軒嵐諾颱風來干擾，陣地移師到室內，來自全台90對、180位青年男女，風雨生信心地赴約。（吳敏菁攝）

彰化市舉辦未婚聯誼活動，3日活動登場，軒嵐諾颱風來干擾，陣地移師到室內，來自全台90對、180位青年男女，風雨生信心地赴約。（吳敏菁攝）

彰化市舉辦未婚聯誼活動，3日活動登場，軒嵐諾颱風來干擾，陣地移師到室內，來自全台90對、180位青年男女，風雨生信心地赴約。（吳敏菁攝）

彰化市舉辦未婚聯誼活動，3日活動登場，莊凱嵐、蔡佩珊新人現身分享。（吳敏菁攝）

彰化市舉辦未婚聯誼活動已經4年，撮合不少良緣、佳偶，八卦山天空步道也搖身一變成鵲橋，3日活動登場，軒嵐諾颱風來干擾，陣地移師到室內，來自全台90對、180位青年男女，風雨生信心地赴約，從不相識、遊戲互動、享用下午茶聊天，再共享音樂燭光晚餐，一篇篇愛情故事開始萌芽了。

彰化市長林世賢表祝福這些勇敢追求愛情的男女朋友們，表示東、西方都有感人、偉大愛情故事，彰化市公所舉辦愛情聯誼活動，並結合八卦山步道，化身鵲橋，打造彰化市成為幸福愛情的城市。本要邀請藝術家，將天空步道設計相識、熱戀、邁入禮堂、七年之癢、路邊野花、回頭是岸，執子之手、子孫滿堂等區段，但颱風來襲，聯誼在市內展開，讓大家擠了一點。

「轉頭一看、緣來是你」透過遊戲互動、配對，搭起彼此認識的橋樑，透過未婚聯誼今年有2對邁入禮堂，公所特別安排莊凱嵐、蔡佩珊新人說法，他們甜蜜表示，2年前雖配對失敗，卻是有緣千里來相會，因參加活動，才有機會找真命天子和天女。

3日的未婚聯誼活動，原先預定受理報名80對、160位青年男女，反應超熱烈，增加90對、180位。雖颱風來擾局，安排走「扇步道」燈海隧道，搭愛情列車等戶外活動，全移到老人文康中心室內，透過分組聯誼、遊戲互動，進行第一類接觸。再一起享用下午茶，進一步認識彼此；晚上6點多在音樂饗宴伴奏下，共度燭光晚餐。

市長林世賢鼓舞，活動服務的公所人員很多都未婚，參加者不妨也多留意，並頒發參加禮、配對成功者另獲贈「加倍升溫星巴克禮券」；活動中並選出4位最佳人氣獎，另有6位幸運者摸彩抽得每人6000元的禮券；未來3年內締結連理者，更將可獲得50吋電視機作為結婚賀禮。