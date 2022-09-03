JR東日本集團看好台灣市場，子公司台灣捷爾東在台積極布局，於台北市中山南西商圈設立共享工作空間「One&Co Taipei」，2日正式揭幕營運，將致力於成為日台企業間的橋樑，並協助日本企業進軍台灣市場及台灣企業進軍日本市場，促進日台商務活化。

One&Co在新加坡成立首處據點後，看好日台間的友誼關係，此次特別挑選台灣設立第二個海外據點，並與ito台北市投資辦公室簽訂合作協定，以快速掌握台北新創產業動向，提供最符合台北新創企業的機能與服務。

One&Co Taipei開放式空間的裝潢設計選用柔和、有溫度的建材，打造出舒適氛圍的日常工作場景，並採用在地化台灣設計材料，希望讓One&Co Taipei更融入台灣市場，藉此拉近會員間的距離，打造充滿活力的社群共同體（Community）。

為能推進日本企業進軍台灣及台灣企業進軍日本，One&Co Taipei打造作為日台企業共創、共學、共同／連結的交流平台。One&Co Taipei稱常駐管理員為「Conductor」，日籍與台籍工作人員都會協助會員參與社群活動，以拓展商業網絡。

而One&Co Taipei也提供合作夥伴資源給會員，推展海外事業會遇到的各種疑難雜症，無論是?務、法務、財務、還是公共關係（PR），各種領域都有合作的專家，協助解決問題。在硬體或軟體上，都能透過「共享」達成「共好」。

包括沛星互動科技（Appier）、科創食（CRUST GROUP）、聯齊科技（NextDrive）等3家台灣新創公司，2日於One&Co Taipei進行Pitch簡報。One&Co Taipei表示，未來將致力成為日台企業間的橋樑，促進日台商務活化。