台南市殺警奪槍案2名殉職警凃明誠、曹瑞傑訂5日上午9時在台南市立殯儀館景行廳舉辦告別式，預計將召集南部各縣市警員500人齊聚送行，家屬低調婉拒邀請者以外民眾參加公祭，10時30分後才開放一般民眾入內捻香，現場頒發總統褒揚令、楷模獎章、卓越市民與追晉巡官，同事私下仍感嘆「這一切都不值得用2條命去換」。

台南市警2分局民權派出所凃明誠、曹瑞傑8月22日追捕逃獄犯林信吾，意外遭林嫌持刀殺害，引發輿論譁然，凃、曹2警訂5日舉辦告別式，預計現場將冠蓋雲集，會有不少政界、警界高官到場致祭。

警方將在殉職2警的告別儀式上，頒發總統褒揚令、行政院楷模獎章、台南市卓越市民，由凃警弟弟與曹警的哥哥代表受贈。兩棺木將覆蓋國旗與警旗，還將追贈巡官，並由12名警界同事扶靈進場。

靈堂上預計有來自南部各縣市與台南市警局共約500名警員齊聚觀禮致哀，民權所除了值班與巡邏員警，17名同事不缺席，將全數到場，送凃、曹2警最後一程。

民權派出所近日仍有民眾零星送來鮮花哀悼，基層員警私下表達「看到花還是會難過」，對殉職警告別式獲得的各式榮譽，感嘆「不值得用2條命去換」。

台南市警察局擔任治喪委員會，警方表示因家屬低調，當天公祭時段除了邀請對象，一律婉拒民眾進場，等候10時30分後，才開放民眾進入捻香。