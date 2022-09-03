中國外交部官網3日消息，中國外交部副部長謝鋒1日出席《聯合國海洋法公約》開放簽署40周年國際研討會並作題為「全面善意履行《公約》，積極貢獻全球海洋治理」的主旨報告，堅決反對以航行自由之名威脅中國主權。

謝鋒指出，作為《公約》締約國，中國全面、忠實履行《公約》，是《公約》及其機制的積極參與者、建設者和貢獻者。打造海洋立法矩陣，推動《公約》落地生根。規範海洋科考，攜手發展中國家認知海洋。中國持續依據《公約》加強海洋科考管理。保護人類藍色家園，堅持漁業可持續發展。賦能《公約》三大機構，助力《公約》高效運作。保障航行自由和安全，守護國際航運暢通。

謝鋒表示，要完整、準確、善意解釋和適用《公約》，兼顧《公約》、其他涉海條約和一般國際法。要忠實維護《公約》宗旨原則。抵制海上「叢林法則」，反對利用海洋威脅他國主權安全。

謝鋒強調，要嚴格遵守《公約》規定的航行制度。《公約》在領海、專屬經濟區、公海等海域規定了相應的航行制度。外國船舶在領海享有無害通過，但不得損害沿海國的和平、良好秩序或安全；在專屬經濟區享有航行自由，但須顧及沿海國對自然資源的主權權利以及對海洋科考、環保等事項的管轄權；各方在公海享有航行自由，但須符合「公海應只用于和平目的」等要求。

謝鋒稱，各方在不同海域行使航行權利，均應全面遵守《公約》規定和精神，否則將損害《公約》完整性和權威性。即使非《公約》締約國也不能片面強調航行權利，而無視沿海國的正當合理權益。混淆《公約》設立的海域制度，無中生有地炒作所謂航行自由問題，是造謠抹黑、別有用心。中方尊重各國依法享有的航行權利，但堅決反對個別國家以「航行自由」之名，行威脅中國主權和安全之實。

謝鋒指出，要善意、準確適用《公約》爭端解決機制。《公約》宣導「以互相諒解和合作的精神解決與海洋法有關的一切問題」。爭端當事方是爭端解決程式的主人，只有當事方認可和接受相關爭端解決程式，才能真正有效解決爭端。有關各方和國際機構應恪守「國家同意原則」，結合地區國家爭端實際，善意、準確適用《公約》爭端解決程式，不得越權濫用。