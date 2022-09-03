第七屆《總統與高中生面對面論壇》3日舉行，受邀出席的蔡英文總統（中）與來自台東縣的布農族青少年歌謠樂團「海端布農人」合影。（粘耿豪攝）

總統蔡英文今(3)日出席「總統與高中生面對面論壇」，在開場致詞時大力宣傳年底連同地方大選一同舉行的18歲公民權修憲複決公投，但由於達過關修憲門檻需要965萬張票，「我連任也只拿到817萬票」，她的得票數不足以因應公投過關，因此呼籲所有年齡符合的高中生參與投票，「快快長大，一起承擔國家的責任」，甚至在個人社群媒體多加推廣。

蔡英文在致詞時表示，這起公投很難得獲得朝野所有政黨支持而能成案，但達到過關修憲門檻需要965萬張票，此時她直說：「我連任也只拿到817萬票」，現場高中生隨即鼓掌，她再說「也是有史以來最高的投票」，但這樣的票數還是不足以讓18歲公民權通過，「965萬票是全民考驗」，因此呼籲所有同學邀請親朋好友屆時一起去投票，也能在社群媒體多加宣傳18歲公民權的意義。

現場有4組高中生團隊上台簡報，發表對公共議題的看法與調查。其中來自台中市立清水高中的學生發表主題為「增進全民，國防參與」，認為全民皆兵是國防改革的新方向，建議台灣可比照瑞士採全民皆兵制，女性也可依照個人意願參與訓練，同時也提到兩岸軍事實力差距甚遠，擔憂軍事衝突升高帶來的影響，並分析認知戰的細節。

對此，蔡英文回應，現在的戰爭形勢已與過去不同，前階段都是認知戰，第二階段的對抗則是進入灰色領域，像是這幾天看到大陸無人機飛到金門上空，還有大陸漁船包圍我方作業單位等行為皆屬其中，最後才會進入戰爭狀態的軍事行動。

蔡英文認為，一個國家最重要的是能否有足夠的自我防衛能力，一定要有決心，否則即便擁有再先進的武器，都是打不贏戰爭的，所以民心士氣很重要。

蔡英文在回答學生提問時，也提到聯電前董事長曹興誠近日拋出投入鉅額培養30萬名平民神射手與協助區域防衛的「黑熊勇士」，直說：「很多人當作體育項目也好，當作訓練未來可能捍衛國家技能也好」，表達肯定的態度。

至於新竹市立建功高中團隊提案「高中生，邦交國，寫信馬拉松」，認為我國僅剩14個邦交國家，高中生可透過寫信的方式來維護外交關係，其中可以英語國家為優先。

蔡英文則說，維持外交關係不要設限英語系國家，像是日本看到來自台灣的明信片，「會有相當的反應」，強調全世界對台灣友好的國家，在外交關係經營與維護上都可以做到。